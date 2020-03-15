Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov gözaltında

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli iş adamının adresinde arama yapıldı.



*Mubariz Mansimov Gurbanoğlu

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında Başsavcılıkça yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında adresinde gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü işadamının adresinde arama da yapıldı.