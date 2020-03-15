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Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov gözaltında

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Palmali Grubu’nun kurucusu ünlü iş adamı Azeri kökenli gözaltına alındı.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 11:07
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 11:24
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Ünlü iş adamı İstanbul'da gözaltına alındı

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli iş adamının adresinde arama yapıldı.


*Mubariz Mansimov Gurbanoğlu

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında Başsavcılıkça yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında adresinde gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü işadamının adresinde arama da yapıldı.

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