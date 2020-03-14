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Son dakika: Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist daha 'da ailesine kavuştu

Son dakika haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü 'ya mensup terörist, ailesine kavuştu. Şüphelinin, jandarma komutanlığındaki ifadesinde İstanbul'da tanıştığı bir örgüt mensubunun propagandası sonucu PKK'ya katılmayı kabul ettiğini, ve ile savaşması için 'ye geçirildiğini söylediği öğrenildi.

  • Yaşam
  • 14.03.2020 10:41
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 11:34
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Yıllar sonra kavuştular! İşte o an

Kırsal alanda terörle mücadelesini aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 2015'te 'da terör örgütü 'ya katılan ve daha sonra örgütün yapılanması /'ye geçen H.D'nin ailesiyle görüştü.

Aile ve yakınlarıyla görüştürülen terörist, uzun ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak teslim olmayı kabul etti. H.D, 10 Mart'ta örgütten kaçarak Ceylanpınar'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

İstanbul'a getirilen ve işlemleri süren H.D. Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu.

Buluşma sırasında teröristin annesi duygulu anlar yaşadı.

Şüphelinin, jandarma komutanlığındaki ifadesinde İstanbul'da tanıştığı bir örgüt mensubunun propagandası sonucu PKK'ya katılmayı kabul ettiğini, ve ile savaşması için Suriye'ye geçirildiğini söylediği öğrenildi.

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