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: 'nde ! Ekipler harekete geçti

haberi... 'nde aracından inen bir kişi köprüden atladı. ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

  • Yaşam
  • 14.03.2020 10:35
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 10:48
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FSM'de hareketli dakikalar
Olay saat 09.00 sıralarında istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve ekipleri de denizde arama başlattı.


Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapıyor" diye konuştu.



Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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