Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 11:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.03.2020 11:50
ABONE OL
Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesaj şöyle:

"İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum.

İnsanın sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamaları ve bütün sorunlarının çözülebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık olarak gören bir ecdadın evlatlarıyız. Bu anlayışla, göreve geldiğimiz günden bu yana sağlık sistemimizin eksiklerini, yanlışlarını ve yetersizlerini gidermek, milletimize sağlık alanında dünyaya örnek olacak hizmetler sunabilmek için yorulmadan çalışıyoruz.

Sağlık alanındaki hizmetlerimizi, sağlık personelinin memnuniyetini yükselterek, sahip oldukları hakları geliştirerek, kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadığımızı ve buna kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hiçbir acı, hiçbir mazeret sağlık çalışanlarına şiddeti haklı gösteremez.

Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.

Bu düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, sağlıklı bir gelecek için çalışan ahirete irtihal etmiş sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum.

Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyor; Tıp Bayramını kutluyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri