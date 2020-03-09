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Son dakika: /YPG'de çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika.... MSB: Terör örgütü 'dan kaçışlar devam ediyor. ’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu.

  • Güncel
  • 09.03.2020 11:04
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 11:11
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Bakanlık açıkladı: Teslim oldular

Terör örgütü /YPG'li 2 terörist, Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

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