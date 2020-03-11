Sapanca ilçesinde umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

