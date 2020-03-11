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hangi ilde görüldü? Herkes bu soruya yanıt arıyor! İl Sağlık Müdürlüğü'nden flaş açıklama

Son dakika haberi... Gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk vakasını açıklamasının ardından, tüm Türkiye vakanın hangi ilde çıktığını araştırmaya başladı. Sosyal medyada vakanın 'de olduğu iddia edilirken, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli iddialarla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 10:04
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 10:09
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden flaş koronavirüs açıklaması

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 inde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

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