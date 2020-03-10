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'da feci : 2 yaralı

’da polis ekiplerinin şüpheli gördüğü aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü yıl üzerindeki çekiciye çarptı. da yaralanan 2 kişi, Bakırköy Dr. ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

  • Yaşam
  • 11.03.2020 07:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 07:06
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Avcılar'da feci kaza: 2 yaralı

'da meydana gelen trafik sında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine 61 AT 997 plakalı otomobili E5 kara yolunda durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sırasında yol üzerindeki bir çekiciye çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, Bakırköy Dr. ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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