Avcılar'da feci kaza: 2 yaralı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine 61 AT 997 plakalı otomobili E5 kara yolunda durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sırasında yol üzerindeki bir çekiciye çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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