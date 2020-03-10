Türk tarihinde yüzyılımızın en büyük savaşlarından biri olan ve ortalama 300.000 kahraman askerimizi kaybettiğimiz Çanakkale savaşlarının 104. Yıldönümünü 18 Mart Pazartesi günü kutlayacağız. En güzel ve anlamlı Çanakkale şehitleri şiirlerini, 4 kıtalık, 8 kıtalık Çanakkale şiirlerini ve anlamlı Çanakkale Şehitler Günü özlü sözleri sizler için derledik. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya savaşı esnasında 1915-1916 yılları arasında Çanakkale/Gelibolu Yarımadası'nda İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasında geçmiştir. İşte 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü şiirleri uzun-kısa takvim.com.tr'de

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