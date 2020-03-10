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'de eski koca dehşeti! Genç kadını pompalı tüfekle vurdu

Eski koca dehşet saçtı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. Özkan Y. eski eşi K.'yı, 7 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş eden zanlı, daha sonra çocuğuyla birlikte bölgeden ayrıldı. Vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

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Pompalı vahşet!
Eski koca dehşet saçtı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. Özkan Y. eski eşi Hatun K.'yı, 7 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş eden zanlı, daha sonra çocuğuyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.



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