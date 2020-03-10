Eski koca dehşet saçtı. Olay geçen yıl Mersin'de yaşandı. Özkan Y. eski eşi Hatun K.'yı, 7 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş eden zanlı, daha sonra çocuğuyla birlikte bölgeden ayrıldı.
Eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
Vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
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