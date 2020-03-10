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Kız kardeşi öldürülen, annesi ağır yaralanan genç kadın: Hangisine üzüleyim bilemiyorum...

Aydın'da polis memuru , 4 Mart'ta polis memuru olan kız arkadaşı (28) öldürdü. 'yı (58) ağır yaraladı. Katil zanlısı tutuklandı. Hatice Büşra Çetinkaya'nın evli ve 1 çocuk annesi olan ablası , acısının büyük olduğunu belirterek, "'a geldiğini bir şekilde öğrenmiş. Annemle kardeşim eve dönerken sokağın başında otomobilin önünü kesiyor ve olay yaşanıyor. Anneme mi üzüleyim, kardeşime mi; bilemiyorum" diye konuştu.

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Hangisine üzüleyim
Aydın'da polis memuru Suat Teke, 4 Mart'ta polis memuru olan kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya (28) öldürdü. Annesi Güngör Çetinkaya'yı (58) ağır yaraladı. Katil zanlısı tutuklandı. 'nın evli ve 1 çocuk annesi olan ablası Sevcan Demir, acısının büyük olduğunu belirterek, "Kardeşimin Aydın'a geldiğini bir şekilde öğrenmiş. Annemle kardeşim eve dönerken sokağın başında otomobilin önünü kesiyor ve olay yaşanıyor. Anneme mi üzüleyim, kardeşime mi; bilemiyorum" diye konuştu.




Hatice Büşra Çetinkaya

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