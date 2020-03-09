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Türkiye’den izlenebilecek mi? saat kaçta başlayacak?

Türkiye’den izlenebilecek mi? 2020 için geri sayım başladı. İzleyenlere harika bir manzara yaşatacak olan Süper Ay tutulması bu gece gerçekleşecek. Gökyüzündeki bir şölen olarak adlandırılan ve birçok kişinin izlemek için can attığı başlayacak? ? Ay'ın en yakın olduğu dönemde gerçekleşen dolunay, "süper ay" olarak adlandırılır. Bu da ayın çok parlak ve yakın gözükmesine neden olur.

  • Yaşam
  • 09.03.2020 11:48
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 11:48
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Göklerde şölen yaşanacak! Süper ay nasıl izlenir?

Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi? Süper Ay tutulması saat kaçta sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bu gece gökyüzünde muhteşem bir şölen yaşanacak. Ayın en parlak ve yakın olduğu günde vatandaşlar fotoğraf makinelerine sarılacak. Peki, Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi? Bu tutulmanın ardından 2020 yılında birçok tutulma gerçekleşecek. Süper Ay, Nisan ve Mayıs aylarında görüntülenecek, Haziran aylarında ise parçalı ay tutulması görüntülenecek.

SÜPER AY TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu gece meydana gelecek Süper Ay, Türkiye'den de izlenebilecek.

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