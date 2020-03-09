Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi? Süper Ay tutulması saat kaçta sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bu gece gökyüzünde muhteşem bir şölen yaşanacak. Ayın en parlak ve yakın olduğu günde vatandaşlar fotoğraf makinelerine sarılacak. Peki, Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi? Bu tutulmanın ardından 2020 yılında birçok tutulma gerçekleşecek. Süper Ay, Nisan ve Mayıs aylarında görüntülenecek, Haziran aylarında ise parçalı ay tutulması görüntülenecek.

SÜPER AY TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu gece meydana gelecek Süper Ay, Türkiye'den de izlenebilecek.