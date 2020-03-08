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9 Mart Pazartesi burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, burçları etkisi

9 Mart Pazartesi burç yorumları oldukça merak ediliyor. Duygu ve düşüncelerimize yön veren burçların yorumları uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Aşk para gibi bir çok beklentinin analizi olan burçların 2020 yılı yorumları belli oldu. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak,Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının güncel yorumları. Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor.

  • Yaşam
  • 09.03.2020 09:02
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:02
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9 Mart Pazartesi Süper ay burç yorumları!

Muhteşem doğa olaylarından biri olan Süper Ay 9 Mart Pazartesi görülecek. Bu bağlamda 9 Mart Pazartesi Süper ay burç yorumları arama motorlarında oldukça revaçta olmaktadır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova Balık burçları Süper Ay burç yorumları sayfamızda yer almaktadır. Her gün astrologlar tarafından burçlar yorumlanıyor. Burç Yorumları içerisinde yer alan tüm değerlendirmeler hayatınıza şekil verebilecek, karar almanızda yardımcı olabilecek ve yaşantınızı daha üst seviyelere çıkarabilecek bilgiler içeriyor. Her tutulma gibi bu da yaklaşık 6 aylık bir yansıma alanına sahiptir. İşte 9 Mart Pazartesi Süper ay burç yorumları!

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Haberler Yaşam Süper ay 9 Mart Pazartesi burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova Balık burçları etkisi
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