Bugünkü
Takvim

'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel ! Tacizci sapık böyle kaçmaya çalıştı

haberine göre 'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

  • Yaşam
  • 09.03.2020 09:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:35
ABONE OL



Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz! Tacizci sapık böyle kaçmaya çalıştı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri