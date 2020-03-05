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ne zaman? Süper ay tutulmasında neler olacak? ?

ne zaman? Gökyüzünde muhteşem bir şölen sunan süper ay tutulması için geri sayım başladı. Ayın normal zamandan yüzde 30 daha parlak görüneceği süper ayda fotoğraf yarışına girilecek. Peki, ? Süper ay tutulmasında neler olacak? Süper ay bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında da görüntülenebilecek. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için gözünüze herhangi bir koruma takmanıza gerek yok.

  • Yaşam
  • 05.03.2020 11:27
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 11:27
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Süper ay tutulması ne zaman? Süper ay nedir?

Süper ay nedir? Süper ay tutulması ne zaman? Parlaklığıyla gökyüzünde adeta bir şölen yaratan süper ay tutulmasında neler olacak? Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği süper ay tutulması için heyecan dorukta. Ayın, normalde yüzde 30 daha parlak olacağı ve özel bir görüntü yaratacak süper ay tutulması gözle takip edilebilecek. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.

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