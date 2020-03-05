Süper ay nedir? Süper ay tutulması ne zaman? Parlaklığıyla gökyüzünde adeta bir şölen yaratan süper ay tutulmasında neler olacak? Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği süper ay tutulması için heyecan dorukta. Ayın, normalde yüzde 30 daha parlak olacağı ve özel bir görüntü yaratacak süper ay tutulması gözle takip edilebilecek. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.