Bugünkü
Takvim

dünya gündeminde! "Ankara gücünü gösterdi"

'de askerlerimizin uğradığı hain saldırı sonrası başlatılan , dünyanın gündemine oturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı SİHA'lar ile İdlib'de gerçekleştirilen operasyonlar, "Ankara teknolojik gücünü gösterdi" manşetleriyle dünyaya duyuruldu.

  • Yaşam
  • 03.03.2020 06:59
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 06:59
ABONE OL
Bahar Kalkanı Harekatı dünya gündeminde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 'de Esed rejimi güçlerine yönelik saldırıları dünya gündeminde.

İdlib'de SİHA'ların rejime ağır kayıp vermesi dünya medyasında da geniş yankı buldu.

"ANKARA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"
ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını "Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı. Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi. İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı.

"Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi.

Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Bahar Kalkanı Harekatı dünya gündeminde! "Ankara gücünü gösterdi"
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri