Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) İdlib'de Esed rejimi güçlerine yönelik saldırıları dünya gündeminde.

İdlib'de SİHA'ların rejime ağır kayıp vermesi dünya medyasında da geniş yankı buldu.

"ANKARA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını "Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı. Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi. İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı.

"Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi.

Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı.