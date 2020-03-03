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| den son dakika uyarısı! Bu kez gün verdi

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde bugün için Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, yurt genelinin perşembe gününden itibaren yeniden yağışlı hava etkisi altında kalacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte ...

  • Yaşam
  • 03.03.2020 07:15
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 07:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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