Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.