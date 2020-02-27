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Son dakika: 'da tramvay seferlerinde aksama

Son dakika haberi... 'da vatandaşların en çok kullandığı ulaşım araçlarından olan tramvay seferlerinde yaşanan arıza nedeniyle seferler aksadı. Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattında bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 15:19
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 15:19
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İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro 'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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