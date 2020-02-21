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dakika: 'da tramvay seferlerinde aksama

dakika haberine göre Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

  • Yaşam
  • 21.02.2020 16:57
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 16:57
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