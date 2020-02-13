İstanbullular son dönemde ulaşımda yaşadıkları sıkıntılardan oldukça şikayetçi durumda. Özellikle iş ve okula geliş-gidiş saatlerinde seferlerde yaşanan aksamalar nedeniyle mağdur olan İstanbullu vatandaşlar şikayetlerini sıkça dile getirirken, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

TRAMVAY VE METROBÜS SEFERLERİ YİNE AKSADI

Seferlerde sıkça yaşanan sorunlar nedeniyle isyan etme noktasına gelen İstanbullular, bu sabah da tramvay ve metrobüs seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle sorun yaşadı. Sabah saatlerinde Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluşurken, bir arıza haberi de metrobüsten geldi. Çağlayan durağında arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, 100 tane metrobüsün kontak kapattığı ve çalışamadığı gelen bilgiler arasında. Seferlerde yaşanan problem nedeniyle duraklarda da büyük yoğunluk yaşandı.