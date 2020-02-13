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  • 13.02.2020 10:28
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:30

luların ulaşım çilesi bitmiyor! Önce tramvay ardından seferleri aksadı

Son dönemde luların adeta kabusu haline gelen ulaşım sorunu bugün bir kez daha yaşandı. Sabah saatlerinde Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattında yaşanan arızanın ardından, Çağlayan'da arızalanan bir nedeniyle de büs seferleri de aksadı. Çok sayıda vatandaş duraklarda mağdur oldu.

İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor

lular son dönemde ulaşımda yaşadıkları sıkıntılardan oldukça şikayetçi durumda. Özellikle iş ve okula geliş-gidiş saatlerinde seferlerde yaşanan aksamalar nedeniyle mağdur olan İstanbullu vatandaşlar şikayetlerini sıkça dile getirirken, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

TRAMVAY VE METROBÜS SEFERLERİ YİNE AKSADI
Seferlerde sıkça yaşanan sorunlar nedeniyle isyan etme noktasına gelen İstanbullular, bu sabah da tramvay ve seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle sorun yaşadı. Sabah saatlerinde Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluşurken, bir arıza haberi de büsten geldi. Çağlayan durağında arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, 100 tane metrobüsün kontak kapattığı ve çalışamadığı gelen bilgiler arasında. Seferlerde yaşanan problem nedeniyle duraklarda da büyük yoğunluk yaşandı.

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