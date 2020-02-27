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anlamlı mesajları ve resimleri! Anneye babaya eşe dosta kandil mesajı! İşte birbirinden güzel sözler

Milyonlarca müslüman Regaib Kandili coşkusunu yaşamaya başladı. Kandil gününün gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konu, kandil mesajları oldu. Müslümanlar, sevdiklerine ve yakınlarına göndermek , onların kandil gününü kutlamak için en güzel ve anlamlı kandil mesajlarını araştırmaya başladı. Özellikle anneye ve babaya kandil mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Aynı zamanda anlamlı, resimli, en güzel kandil mesajları, 2020 dini mesajlar" şeklinde aramalar yapıyorlar. Bu gece, İslam alemince önemle kutlanan kandillerden biridir. Bu gecede müminler, feyz almak, Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için ibadetle çokça meşgul olurlar. Regaip gecesinde, Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 20:19
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 20:19
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Anneye babaya en güzel kandil mesajları

27 Şubat 2020 Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Kandil gününün gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konu Regaip Kandili mesajları oldu İşte en güzel kandil mesajları resimleri. Siz de sevdikleriniz ve yakınlarınızın mübarek Regaib Kandili gününü kutlamak , bu mübarek günün feyzini onlarla paylaşmak için aşağıdaki mesajlardan ya da görsellerden birini gönderebilirsiniz. Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

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