Kandil heyecanı tüm müslümanları sarmış durumda. Bu bağlamda Regaip kandili cep telefonu kısa mesajları Regaip kandili SMS telefon mesajları oldukça popüler oldu. Bugün yani 27.02.2020 Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Regaip Kandili... Regaip kelime manası olarak bol ihsan demektir. Haliyle Regaip kandilinde kılınan namazın ihsanı bol, edilen duanın kabulu yüksektir. İhsan gecesi olan Regaip kandilinde mesajlarla dostlarınızı hatırlamayı unutmayın! Sizler için cepten atabileceğiniz resimli kandil mesajları derledik. Regaip kandili resimli ve güzel sözlerden kutlama mesajları. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYIN