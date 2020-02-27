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i SMS whatsapp ı! Kandil heyecanı! !

i cep telefonu ları telefon mesajları oldukça popüler oldu. Regaip gecesi dua edin ve dostlarınıza resimli kandil mesajları atın. Regaip kandili resimli mesajları ile bu gece okunacak dualar bu sayfada sizlerle. Üç ayların başlangıcı olan Regaib'e ismini melekler vermiştir. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Her Cuma gecesi kıymetlidir, bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 14:54
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:54
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Regaib kandili cep telefonu kısa mesajları

Kandil heyecanı tüm müslümanları sarmış durumda. Bu bağlamda Regaip kandili cep telefonu kısa mesajları Regaip kandili SMS telefon mesajları oldukça popüler oldu. Bugün yani 27.02.2020 Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Regaip Kandili... Regaip kelime manası olarak bol ihsan demektir. Haliyle Regaip kandilinde kılınan namazın ihsanı bol, edilen duanın kabulu yüksektir. İhsan gecesi olan Regaip kandilinde mesajlarla dostlarınızı hatırlamayı unutmayın! Sizler için cepten atabileceğiniz resimli kandil mesajları derledik. Regaip kandili resimli ve güzel sözlerden kutlama mesajları. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

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