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! Eşe resimli en güzel Regaib Kandili sözleri

? Sorusu müslümanlar tarafından arama motorlarında aratılmaya devam ediyor. İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Regaib Kandili bu gece idrak edilecek. Müslümanlar kandil coşkusunu şimdiden yaşamaya başladı. Kandil günü olmazsa olmaz ise sevgiliye, eşe ve dosta kandil mesajları atmaktır haberimizde derledik. 27 Şubat Perşembe gününü, 28 Şubat  Cuma gününe bağlayan gece Regaib Kandili ihya edilecek. Müslüman alemi için önemli olan bu günde sevdiklerinize bildiri atarak onları mutlu edebilirsiniz. İşte 2020! Dört gözle beklenen detaylar haberimizde... Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 14:53
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:53
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Kandil gecesi ne olur? Sevgiliye Regaip Kandili mesajları!

Kandil gecesi ne olur? Sevgiliye Regaip Kandili mesajları! Arama motorlarında oldukça popüler... Regaip Kandili heyecanı Müslüman alemini sardı. Kandile sayılı saatler kala sevdiklerini mutlu etmek isteyenler kandil mesajlarını araştırmaya başladı.Sevgiliye en güzel, anlamlı ve özel mesajları için derledik. İşte 2020 sevgiliye Regaip Kandili mesajları! Detaylar haberimizde... Bu arada Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir.


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