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En güzel kısa öz mesajları 2020! lı ve hadisli i mesajı - Sevdiklerinize gönderin!

Hadisli ve mesajları! Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. i'ni ibadetle geçirmenin fazileti büyüktür. Yılın en mübarek günlerinden olan Regaib Kandili'nde sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. En güzel Regaib Kandili mesajlarını sizler için araştırdık. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 14:58
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58
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Sevdiklerinize gönderin! En güzel kısa öz Regaib Kandili mesajları

Regaib Kandili geldi çattı. Müslüman alemi tarafından sabırsızlıkla beklenen Regaib Kandili bu gece idrak edilecek. Şu sıralarda ise müslümanlar birbirlerine kandil mesajları atmakla meşgul olmaktadır. Haberimizde sevdikleriniz için dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajlarını işledik. Regaib Kandili'nin gelmesi ile birçok kişi Kur'an-ı Kerim okumaya, ibadetlerine ağırlık vermeye, adak dağıtmaya ve dualar etmeye devam ediyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

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