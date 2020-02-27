Regaib Kandili geldi çattı. Müslüman alemi tarafından sabırsızlıkla beklenen Regaib Kandili bu gece idrak edilecek. Şu sıralarda ise müslümanlar birbirlerine kandil mesajları atmakla meşgul olmaktadır. Haberimizde sevdikleriniz için dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajlarını işledik. Regaib Kandili'nin gelmesi ile birçok kişi Kur'an-ı Kerim okumaya, ibadetlerine ağırlık vermeye, adak dağıtmaya ve dualar etmeye devam ediyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

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