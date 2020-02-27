Kandil namazı nasıl kılınır? Regaib Kandili namazı kaç rekattır, saat kaçta, ne zaman kılınıyor?

İslam alemi için büyük öneme sahip, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" kabul ediliyor. Bu önemli gecede ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Kandil namazı nasıl kılınır?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Regaib Kandili namazı kaç rekattır, saat kaçta, ne zaman kılınıyor?

REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR? NASIL KILINIR?

İslam alemi için günahların affına vesile olan namaz olarak geçen Tesbih namazı 4 rekât olarak kılınır. Tesbih namazında her rekâtta 75 tesbih adeti okunur. Toplamda 4 rekâtta 300 tesbih okunur.

Regaip Kandili'nde kılınması önerilen tesbih namazına ise şöyle niyet edilir;

"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber."