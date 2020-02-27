Regaip kandili cep telefonu kısa mesajları Regaip kandili SMS telefon mesajları oldukça popüler oldu. Regaip gecesi dua edin ve dostlarınıza resimli kandil mesajları atın. Regaip kandili resimli mesajları ile bu gece okunacak dualar bu sayfada sizlerle. Üç ayların başlangıcı olan Regaib'e ismini melekler vermiştir. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Her Cuma gecesi kıymetlidir, bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir.

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