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Son dakika: 'de başörtülü kızlara saldırı davasında flaş karar

Son dakika haberine göre 'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadın Semahat Yolcu'ya 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

  • Yaşam
  • 21.02.2020 15:09
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 15:20
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Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında flaş karar

'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadın Semahat Yolcu'ya 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN
İddianamede, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin 15 Kasım'da Kemeraltı Caddesindeki Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada olayın meydana geldiği belirtiliyor. Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılıyor.

Müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanık Yolcu'nun ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 4 yıl 8 aydan, 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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