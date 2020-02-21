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Adliye çıkışında bıçaklı dehşet! Ortalık bir anda karıştı

Son dakika haberine göre 'da adliye çıkışında 16 yaşındaki P.P., yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen V.K. isimli şahsı omzundan bıçaklayarak yaraladı.

  • Yaşam
  • 21.02.2020 15:02
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 15:07
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Adliye çıkışında bıçaklı dehşet! Ortalık bir anda karıştı

'da yaşayan P.P. (16), adliye çıkışı tartıştığı, yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen V.K.'yı omzundan bıçakladı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis merkezine götürülen P.P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin abi çekin, namus meselesi bu. O yüzden bıçakladım" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Saat 12.00 sıralarında Samsun Adliyesi'nin bahçesinde meydana gelen olayda adliye çıkışında P.P. ile yengesiyle birlikte yaşadığını öne sürdüğü V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada P.P., yanında bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir şüpheliden aldığı "kelebek" diye tabir edilen bıçakla V.K.'ya saldırdı. Sol omzundan yaralanan V.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.K., tedavi altına alındı.

Polis merkezine götürülen P.P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin abi çekin, namus meselesi bu. O yüzden bıçakladım" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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