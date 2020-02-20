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Son dakika: lerinde ! Duraklarda yoğunluk yaşanıyor

Son dakika haberi... Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında lerde gecikme yaşanıyor. nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 09:10
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 09:10
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Son dakika: Metro seferlerinde aksama

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında lerde gecikme yaşanıyor. nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi.

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