Son dakika: İstanbul'un göbeğinde korkutan patlama

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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