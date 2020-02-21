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Son dakika: İstanbul'un göbeğinde korkutan patlama

Son dakika haberine göre Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.

  • Yaşam
  • 21.02.2020 17:04
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 17:04
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İstanbul'un göbeğinde korkutan patlama

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın tüpten kaynaklandığı öğrenilirken olayda 1 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

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