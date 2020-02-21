Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Yolu hasretle gözlenen, gönül hanesine konuk edilen kutlu misafir üç aylar için hazırlıklar sürüyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır." İlahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükunetin gönüllere indiği üç aylar ne zaman? Üç ayların başlangıcı hangi gün? 2020 Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 KANDİL GÜNLERİ...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.