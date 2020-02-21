Regaip Kandili ne zaman? Duların kabul olacağı ve rahmet yağacağı bir gün olan Regaip Kandili için hazırlıklar sürüyor. Regaip Kandili'ni samimiyetle, yakarışla ve en ulvi hislerle idrak etmek için hazırlanan vatandaşlar, internet üzerinden Regaip Kandili'ne ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nin fazileti nedir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Her yıl Recep ayı geldiğinde İslam alemini tarifsiz bir heyecan sarıyor. Üç ayların başında yer alan Regaib Kandili ile, adeta hayata yeni bir başlangıç yapılıyor ve bu kutlu gecenin aynı zamanda her şeyin bir evveli bir de sonunun bulunduğunu hatırlanıyor. Regaip Kandili Recep ayının ilk cuması idrak ediliyor. Bu sene üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 25 Şubat'a denk geliyor. Regaip Kandili ise, perşembeyi cumaya bağlayan gece yani 27 Şubat'ta idrak edilecek.

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