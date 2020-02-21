Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken elini kana buladı. Özgür Duran'ın ölümüne yol açıp tutuklandı. Kriminal rapor tamamlandı: Üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir tespit yok. Bıçak doğrudan kalbe saplanmış.
Bıçak sırtı
Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken elini kana buladı. Özgür Duran'ın ölümüne yol açıp tutuklandı. Kriminal rapor tamamlandı: Üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir tespit yok. Bıçak doğrudan kalbe saplanmış.
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