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'de feci kaza can aldı

Kandıra'da akşam saatlerinde halk otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 21:20
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 21:20
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Kocaeli'de feci kaza can aldı

'nin Kandıra ilçesinde halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kandıra Çakırcaali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra Kakırcaali Mahallesi yolu üzerinde İzmit istikametine giden O.S. idaresindeki 41 RS 004 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 213 plakalı halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücü O.S. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobil sürücüsü O.S., uzun süren çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine telim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden O.S.'nin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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