Bahçelievler'de tekstil fabrikasında yangın!

Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü. Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, söz konusu tesiste maddi hasar oluştu.
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