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'da kaybolan 'ın cansız bedeni bulundu!

’da 11 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi ’dan acı haber geldi. Didem Turan’ın cansız bedeni ’nde bulundu.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 11:50
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 11:50
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11 gündür aranıyordu! Acıhaber geldi

Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki 'ın cansız bedeni 'nde bulundu.

Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından havaların ısınmasıyla buzları çözülen nehirde bulunan cesedin jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince kayıp genç kıza ait olduğu belirlendi.

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