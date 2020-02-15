Canan Hoca, 'Günde 10 yumurta' dedi. Zeytinyağını dikti. Bir oturuşta 71 zeytin yedi! Yetmedi! Tıbbın çözüm bulamadığı Coronavirüs'e karşı Tırşik çorbasını tavsiye etti! Ancak bin 400 TL muayene ücreti istedi. Randevularının 2.5 yıl dolu olduğunu da ekledi.
Her sözü ile doğru bilinenleri altüst etti. Günde 10 yumurta önerdi. "Zeytinyağını için. Tereyağını eksik etmeyin" dedi. Kolesterolden korkulmamasını söyleyip ilaçların içilmemesini tavsiye etti. Son olarak da tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs için beslenme önerilerini dizdi. "Tırşik çorbası ve kelle paça için, virüsleri yenin. Ev sirkesini ve turşuyu da kafanıza dikin" sözleri ise şaşkına çevirdi. Ancak tavsiyeleri kadar muayene ücreti de şok etti. Hastalarını özel bir hastanede kabul eden Karatay'ın muayene ücretinin bin 400 TL olduğu öğrenildi.
Ayrıca randevularının tam 2.5 yıl dolu olduğu kaydedildi. Ama en ilginci de özel sigorta geçmemesiydi. Bunun nedeni de sigorta şirketlerinin tercihiydi. Çünkü özel sigorta şirketleri Prof. Dr. Canan Karatay'ın 'diyetisyen' olarak bilindiğini kaydetti. Bu nedenle sigorta şirketleri başka bir amaçla yapılsa bile Karatay'ın muayene, tetkik ve tedavi masraflarını kabul etmediklerini söyledi.
FARK DUDAK UÇUKLATTI
Prof. Dr. Karatay, şöhreti yakalayınca vizite ücretini de katladı! 75 lira olan muayenesi, bin 400 liraya çıktı! İnsanların şifa bulmak için kapısını çaldığı Prof. Dr. Karatay'ın muayene ücreti vatandaşları kızdırdı.
Her sözü ile doğru bilinenleri altüst etti. Günde 10 yumurta önerdi. "Zeytinyağını için. Tereyağını eksik etmeyin" dedi. Kolesterolden korkulmamasını söyleyip ilaçların içilmemesini tavsiye etti. Son olarak da tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs için beslenme önerilerini dizdi. "Tırşik çorbası ve kelle paça için, virüsleri yenin. Ev sirkesini ve turşuyu da kafanıza dikin" sözleri ise şaşkına çevirdi. Ancak tavsiyeleri kadar muayene ücreti de şok etti. Hastalarını özel bir hastanede kabul eden Karatay'ın muayene ücretinin bin 400 TL olduğu öğrenildi.
Ayrıca randevularının tam 2.5 yıl dolu olduğu kaydedildi. Ama en ilginci de özel sigorta geçmemesiydi. Bunun nedeni de sigorta şirketlerinin tercihiydi. Çünkü özel sigorta şirketleri Prof. Dr. Canan Karatay'ın 'diyetisyen' olarak bilindiğini kaydetti. Bu nedenle sigorta şirketleri başka bir amaçla yapılsa bile Karatay'ın muayene, tetkik ve tedavi masraflarını kabul etmediklerini söyledi.
FARK DUDAK UÇUKLATTI
Prof. Dr. Karatay, şöhreti yakalayınca vizite ücretini de katladı! 75 lira olan muayenesi, bin 400 liraya çıktı! İnsanların şifa bulmak için kapısını çaldığı Prof. Dr. Karatay'ın muayene ücreti vatandaşları kızdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.