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Prof. Dr. , yine ezber bozdu! 'un yorumu ise gündem oldu...

Prof. Dr. , yine ezber bozdu! Bağışıklık için ilginç bir tavsiyede bulundu. Yemek eleştirmeni 'un yorumu ise gündem oldu. Hıyar örneği kasıp kavurdu.

'Salla'talık!
Prof. Karatay, yine ezber bozdu! Bağışıklık için ilginç bir tavsiyede bulundu. Yemek eleştirmeni Milor'un yorumu ise gündem oldu. Hıyar örneği kasıp kavurdu.



Prof. Canan Karatay'ın iddiası: Turp yerseniz turp, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz



Ünlü gurme Vedat Milor'un cevabı: Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz

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