Prof. Karatay, yine ezber bozdu! Bağışıklık için ilginç bir tavsiyede bulundu. Yemek eleştirmeni Milor'un yorumu ise gündem oldu. Hıyar örneği sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Prof. Canan Karatay'ın iddiası: Turp yerseniz turp, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz
Ünlü gurme Vedat Milor'un cevabı: Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz
Prof. Canan Karatay'ın iddiası: Turp yerseniz turp, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz
Ünlü gurme Vedat Milor'un cevabı: Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz
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