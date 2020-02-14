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Milletin sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar yolda

da şöhret hastalığına yakalandı. Ekrana çıkmak için akla ziyan yalanları sıraladı. Devlet bu saçmalıklara sessiz kalmadı. Milletin sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar yolda...



Doktorlar da şöhret hastalığına yakalandı. Ekrana çıkmak için akla ziyan yalanları sıraladı. Devlet bu saçmalıklara sessiz kalmadı. Milletin sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar yolda...

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