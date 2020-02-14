Doktorlar da şöhret hastalığına yakalandı. Ekrana çıkmak için akla ziyan yalanları sıraladı. Devlet bu saçmalıklara sessiz kalmadı. Milletin sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar yolda...
- Sağlık
- 14.02.2020
- Gazete
Milletin sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar yolda
Doktorlar da şöhret hastalığına yakalandı. Ekrana çıkmak için akla ziyan yalanları sıraladı. Devlet bu saçmalıklara sessiz kalmadı. Milletin sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar yolda...
Doktorlar da şöhret hastalığına yakalandı. Ekrana çıkmak için akla ziyan yalanları sıraladı. Devlet bu saçmalıklara sessiz kalmadı. Milletin sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar yolda...
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