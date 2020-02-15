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  • 15.02.2020 07:39
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 07:39

Son dakika: 'de 52 düzensiz yakalandı

Son dakika haberine göre 'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından götürüldü.

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