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  • 15.02.2020 21:45
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 21:45

'da peş peşe ları! Ölü ve yaralılar var

'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı sı meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı.

Antalya'da peş peşe trafik kazaları!

'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı sı meydana geldi.

Finike ilçesinden Elmalı ilçesi istikametine giden 'nun (43) idaresindeki 07 TV 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şamil Akkuzu'nun kullandığı 07 VAF 03 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Finike Devlet Hastanesine kaldırdı. Bilal Uslu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Kumluca- kara yolunun Maysara mevkisinde, Mehmet Özkaya'nın kontrolündeki 07 LH 606 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile eşi Şerif Özkaya yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aynı kara yolunun Belen mevkisinde ise Ahmet Akkan'ın (20) kullandığı 07 ABF 207 plakalı minibüs, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 kişiden 3'ü yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

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