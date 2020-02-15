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  • 15.02.2020 21:54
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 21:54

'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

mahallesinde 50 yaşındaki , aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vahşet! Başından vurulmuş halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında park halindeki 06 RJ 506 plakalı araç içerisinde başından vurulmuş bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, tarafından yapılan incelemede cesedin 'e ait olduğu belirlendi. Ürük'ün cansız bedeni otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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