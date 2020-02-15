Vatandaşlar Şubat ayının ortalarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika sağanak yağış ve kar yağışı uyarılarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda MGM 15 Şubat Cumartesi ve 16 Şubat Pazar günü yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. Kurum İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istendi.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Yalova), Ege, Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Konya ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.