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  • 13.02.2020 18:19
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

'da feci ! Yaralılar var

'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. da sürücü ile araçta bulunan diğer 5 kişi yaralandı. Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da feci kaza!

'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Celal Yaldız idaresindeki 01 BN 222 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

6 KİŞİ YARALANDI
da sürücü ile araçta bulunan Selim ve Tülay Baydaş, Ümmühan Yaldız, Muhammet ve Nezahat Eyice yaralandı.

112 Acil ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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