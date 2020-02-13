Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Celal Yaldız idaresindeki 01 BN 222 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile araçta bulunan Selim ve Tülay Baydaş, Ümmühan Yaldız, Muhammet ve Nezahat Eyice yaralandı.
112 Acil ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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