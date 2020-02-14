Sevgililer Günü yalnızlık sözleri 2020! 14 Şubat'ta sevgilisi olmayanlar için en duygusal yalnızlık mesajları

Sevgililer Günü yalnızlık sözleri, günün en çok dikkat çekenleri arasında bulunuyor. Sevgilisi olanlar bu özel günü hediyeler ya da etkinliklerle kutluyorlar. Sevgilisi olmayan bireyler ise yalnızlığını dile getirmek için internet üzerinden duygusal yalnızlık sözlerini araştırıyorlar. Yalnızlar için önereceğimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü yalnızlık sözlerini haberimizde derledik. İşte en duygusal yalnızlık mesajları...

SEVGİLİLER GÜNÜ EN DUYGUSAL YALNIZLIK SÖZLERİ

O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.

Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın.

Ellerimi her uzatışımda boşlukta kalıyor, her gün kurduğum düşler hep boşa çıkıyor, ne olduğunu bilmiyorum ama, birileri düşlerimde hıçkırarak ağlıyor.

Aklımdaydın gün geceye devrildiğinde, gece uzundu, yağmurluydu, hava soğuk sen uzaktın! Oysa bir sen vardın içimi ısıtacak.

Benim yalnızlığım seni getirmeli gecelerde ılık bir yaz gecesi katran karası yüzün kah yaşanmışlığa, kah yaşanacaklara bir küfür savurmalı kafa tutmalı dalga dalga vurmalı gerçekler yüzüne dönüp ardına bakmalı korkmamalısın bir kez daha, bir kez daha demelisin.

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti çünkü sen benim için daima tektin.