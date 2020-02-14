Cuma saati 14 Şubat: İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti kaçta? Diyanet namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? Cuma, hayatın türlü hengamesinde bunalan ruhların sükunete kavuştuğu gündür. Türlü zorluklar içinde bitap düşen gönüllerin durulup kendini bulduğu kıymetli bir zaman dilimidir. Cuma namazı için 81 ilde tüm camiler hazırlandı. Hz. Muhammed'in (s.a.s)'in ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı gündür Cuma. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma saati kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 14 Şubat il il cuma vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

14 Şubat İstanbul cuma saati: 13.23

14 Şubat İzmir cuma saati: 13.31

14 Şubat Ankara cuma saati: 13.08

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CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah "Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfünden rızk isteyin Allah'ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz."(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.