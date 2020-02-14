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  • 14.02.2020 09:54
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 10:03

'li belediyelerde işten atılanları 'Asalakları temizledik' diyerek aşağılayan 'e işçilerden sert tepki: Vicdansız

’li belediyelerin mağdur ettiği işçileri ‘bankamatik asalakları’ diyerek aşağılayan CHP Grup Başkanvekili ’e işçilerden çok sert tepki geldi. İşçiler, "Hiç mi vicdanı yok? Biz emekçiyiz. Özgür Özel'in tuzu kuru. Aldığı para belli. Güzel paralar kazanıyor. Ama bizim gibi gariban çalışanları görmemezlikten gelmesi ayrı. Bizi tanımadan nasıl böyle bir yorum yapabilir.” dedi.

CHP'li Özel’e işçilerden çok sert tepki: Vicdansız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan işçilere yönelik skandal sözler sarf etti. Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde bir işçinin bile işten çıkarılmayacağına yönelik 'namus sözü' verdiğini, buna rağmen CHP'li belediyelerde şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 300 işçinin ekmeğinden olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine CHP'li Özel, CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımını görmezden gelerek, "Ayda bir kere bankamatiğe gidip, belediyeyle kurduğu ilişkinin kendisi sadece maaş çekmek olan asalakları kovduk" dedi. CHP'nin mağdur ettiği işçiler, Özel'in hakaretine tepki gösterdi. İstanbul, Adana, antalya ve İzmir'de CHP'li belediyelerin işten atığı işçiler şunları söyledi:

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