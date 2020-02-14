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, Faslı gelin dolandırıcılarını ortaya çıkardı! Şüpheliler tutuklandı...

Faslı kadınları aldığı komisyon karşılığında ’ye getirerek evlendirdiğini canlı yayınında itiraf ettikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan ’in ve Fas uyruklu kadınlar, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Faslı ve tutuklu

Kütahya'da yaşayan bazı vatandaşlar geçen ay, Fas'tan getirilen kadınlarla evlendirilme vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürerek, ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına başvurdu.

Anlı, iddiaların üzerine giderken, programa çıkan ve vatandaşları bu yolla dolandırdığını itiraf eden Mehmet Şimşek tutuklandı.



Soruşturmayı sürdüren polis, önceki gün düzenlediği operasyonda bu kez Şimşek'in Ş.Ş. ile A.K. ve Fas uyruklu R.L., S.K., M.S., H.E.S. adlı kadınları gözaltına alındı. Şebekenin, evlilik vaadiyle getirdikleri kadınlar için 25 bin lira komisyon aldıkları, Faslı kadınların ise evlenecekmiş gibi davrandıkları damat adaylarından aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla kaçtıkları belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHSAN TUNÇOĞLU

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