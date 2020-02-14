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Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin direksiyonunu çaldılar!

Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, gösterge ve direksiyonu sökerek çaldı. Aracın sahibi , "Hırsıza sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka. Bizim arabadan sökmüşsün, fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım" dedi.

Direksiyon çaldılar!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, gösterge ve direksiyonu sökerek çaldı. Aracın sahibi Samet Karabulut, "Hırsıza sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka. Bizim arabadan sökmüşsün, fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım" dedi.



Otomobilin direksiyonu çalınan , olayı gülerek karşıladı.

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