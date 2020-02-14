Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin direksiyonunu çaldılar!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, gösterge ve direksiyonu sökerek çaldı. Aracın sahibi Samet Karabulut, "Hırsıza sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka. Bizim arabadan sökmüşsün, ikinci el fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım" dedi.
Otomobilin direksiyonu çalınan Samet Karabulut, olayı gülerek karşıladı.
Otomobilin direksiyonu çalınan Samet Karabulut, olayı gülerek karşıladı.
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