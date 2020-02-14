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Şiddet gördüğünü iddia ettiği nişanlısını öldürmüştü! "Sonumu biliyorum..."

'de (26) geçen yıl, şiddet gördüğünü öne sürdüğü nişanlısı 'i (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. hakim karşısına çıkacak. , " tehdit edilmiş ve işkence görmüş. Günlüğüne 'Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum' demiş. Kızımın bu olayda sadece ve sadece kendisini savunduğuna eminim" diye konuştu.

Sonumu biliyorum
Balıkesir'de Ceyda Malay (26) geçen yıl, şiddet gördüğünü öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. hakim karşısına çıkacak. Annesi Canan Seyhan, " tehdit edilmiş ve işkence görmüş. Günlüğüne 'Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum' demiş. Kızımın bu olayda sadece ve sadece kendisini savunduğuna eminim" diye konuştu.



, nişanlısı 'i tüfekle öldürdü.

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