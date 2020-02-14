Şiddet gördüğünü iddia ettiği nişanlısını öldürmüştü! "Sonumu biliyorum..."

Balıkesir'de Ceyda Malay (26) geçen yıl, şiddet gördüğünü öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Genç kız hakim karşısına çıkacak. Annesi Canan Seyhan, "Kızım tehdit edilmiş ve işkence görmüş. Günlüğüne 'Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum' demiş. Kızımın bu olayda sadece ve sadece kendisini savunduğuna eminim" diye konuştu.
Ceyda Malay, nişanlısı Gökhan Evinç'i tüfekle öldürdü.
Ceyda Malay, nişanlısı Gökhan Evinç'i tüfekle öldürdü.
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